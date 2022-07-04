Бросивший дочь Мамаев задолжал по алиментам больше миллиона: Пришлось выплачивать приставам

От брака с моделью у футболиста осталась восьмилетняя дочь Алиса. Алименты на девочку стали яблоком раздора между экс-супругами. По словам бывшей жены Павла Мамаева, мужчина задолжал по алиментам больше миллиона рублей – пишет Пятый канал.
На днях Алана рассказала своим подписчикам, что с футболиста уже взыскали 200 тысяч из общей суммы в 1,4 миллиона рублей только за прошлый год. Мамаева подчеркнула, что оплата алиментов не была добровольным поступком футболиста – его просто "прижало".
"Ему пришлось начать выплачивать приставам," – заявила модель.
При этом до Аланы с дочерью взысканные деньги еще не дошли, но скоро это случится. После будет посчитан долг по алиментам и за текущий год.
Напомним, что пара развелась в прошлом году. После развода Мамаев стал редко общаться с дочерью, из чего многие сделали вывод, что он просто бросил наследницу. Как пишет StarHit, сам футболист обвиняет во всем бывшую жену. Он уверен, что именно Алана настроила девочку против него, поэтому Алиса теперь не хочет видеть отца.
Сам Павел Мамаев уже счастлив в отношениях с новой избранницей – Надеждой Санько, которая в прошлом месяце подарила мужчине сына. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что испугавшийся разборок с бывшей футболист скрывает новорожденного сына.