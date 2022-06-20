Испугавшийся разборок с бывшей Мамаев скрывает ребенка от новой пассии

Счастье отцовства спортсмену подарила его новая пассия Надежда Санько, которая стала женой футболиста после модели Аланы Мамаевой. Как рассказала продюсер Олеся Сазыкина, пополнение в семье Павла Мамаева случилось еще 17 июня – это число является любимым для мужчины. Санько родила мужу сына, которого назвали Тимофеем.
Несмотря на то, что прошло уже три дня, новоиспеченные родители до сих скрывают факт рождения ребенка от прессы, так как не хотят хайпа на этой теме. Кроме того, Павел Мамаев, вероятно, опасается новых разборок с Аланой Мамаевой, известной крутым нравом. Как напомнила Сазыкина в комментарии Пятому каналу, футболист плохо поступил с бывшей женой – предал ее, хотя Алана за него боролась, пока тот сидел в тюрьме. Сазыкина выразила надежду на то, что сын Мамаева сумеет вырасти "настоящим мужиком".
Напомним, что брак Мамаевых рухнул после того, как Алана узнала о многочисленных похождениях мужа. Сам футболист после этого связал свою жизнь с подругой бывшей жены – Надеждой Санько, что не могло обрадовать модель. Подписчикам экс-супругов не раз приходилось наблюдать их разборки в соцсетях. Нет ничего удивительного, если Павел и правда испугался новых стычек с бывшей и решил молчать о сыне.
От брака с моделью у футболиста осталась дочь Алиса. Алименты на дочь от Павла Мамаева стали настоящим камнем преткновения между экс-супругами – Алане даже пришлось выбивать деньги через суд.