Столкнувшаяся с насилием Борисова продалась иностранцу за 17 тысяч рублей

После того, как российская телеведущая Дана Борисова избавилась от наркозависимости, ее жизнь в корне изменилась. Бывшая ведущая "Армейского магазина" стала следить за собой, часто посещать светские мероприятия и общаться с поклонниками в соцсетях.
На днях Дана Борисова заинтриговала фанатов в ютуб-шоу Гогена Солнцева "Поясни за" рассказом о тайном поклоннике, который едва ли не осыпает ее деньгами. Впрочем, многие и раньше догадывались, что у Борисовой есть спонсор, ведь пластические операции и походы к косметологам стоят немалых денег, а в качестве ведущей звезда не работает уже давно. Максимум, на чем зарабатывает Дана Борисова – это рекламные контракты и съемки в ток-шоу.
Как выяснилось, поклонник из Германии уже десять лет опекает одиозную телеведущую. Он присылает ей деньги, ничего не требуя взамен. При этом мужчина даже не приезжает к ней на свидания.
"У меня есть прекрасный кавалер из Германии Вальдемар", – рассказала Дана Борисова фанатам.
Прямо во время беседы Дана Борисова рассказала, что поклонник выслал ей еще 17 тысяч рублей. При этом недавно ухажер прилетал в Москву, но на встрече с ней не стал настаивать.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дана Борисова обвинила своего бывшего мужа в насилии.