Экс-супруг Борисовой бросил без денег их единственную дочь: Хочет избежать выплат

Дана Борисова возмущена поведением экс-возлюбленного, который отказал в помощи их общей дочери.

Дана Борисова воспитывает дочь от бизнесмена Максима Аксенова. Однако, по словам теледивы, экс-возлюбленный не помогает их общей наследнице финансово и буквально бросил ее без денег. Борисова сообщила, что ежемесячно бывший избранник перечисляет ей какие-то жалкие пятнадцать тысяч рублей. Стоит отметить, что сам предприниматель не бедствует.

Борисова уверена, что ее бывший супруг всех обманул, поскольку в суде он представил справку о том, что получает двадцать тысяч в месяц. Однако Дана уверяет, что такое невозможно, так как Аксенов является генеральным директором фирмы, доход которой превышает двадцать пять миллионов в год. "Хочет избежать выплат единственному ребенку", – возмутилась телеведущая. Сейчас же Борисова подала иск в суд, чтобы оспорить решение по алиментам.

Не так давно Борисова с наследницей отдыхала в Турции. По словам Даны, они наконец-то наладили отношения с наследницей. Так, она заявила, что они отдохнули хорошо и даже не ссорились. Так, теперь у женщины появилась новая подружка в лице дочери, о чем она с радостью сообщила. Мать и дочь много гуляли и даже не сидели в телефонах.

Напомним, что раньше Полина жила с отцом, так как с матерью она постоянно ссорилась. Причиной скандалов стала плохая успеваемость девочки. По словам Борисовой, дочь получала плохие оценки и прогуливала школу.