"Наконец-то!": 60-летний Лепс ждет ребенка от молодой красотки

В личной жизни певца привалило счастье. Григорий Лепс готовится к появлению малыша.

Минувший год выдался для артиста весьма напряженным. После 20 лет брака от него ушла жена Анна Шаплыкова. И хотя Григорий Лепс вымаливал у любимой прощение за предательский поступок, развода избежать не удалось. До сих пор звезда кусает локти и тоскует по былым временам.

Что бы ни случилось, артист остается прекрасным отцом четверых детей. Он неразрывно связан с семьей и всячески поддерживает родных, в том числе дорогими подарками. Да и они отца регулярно радуют. Недавно средняя дочь звезды Ева окончила ВУЗ, а старшая Инга вышла замуж.

Певец хорошенько отгулял свадьбу молодой красотки, а теперь требует продолжения банкета. 60-летний Григорий Лепс ждет ребенка — внука или внучку, чтобы обрести отдушину на старости лет.

В эфире шоу "Сегодня вечером" Николай Цискаридзе заявил, что певец скоро станет дедушкой. "Наконец-то, да! Пора бы уже, а то возраст поджимает", — признался исполнитель хита "Рюмка водки".

Муж старшей дочери импонирует артисту, они отлично поладили. Григорий Лепс называет зятя очень приятным и воспитанным человеком, который хорошо готовит. Мужчинам есть что обсудить, ведь оба занимаются искусством. Один специализируется на вокальной деятельности, другой — на театральной.