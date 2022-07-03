Вскрылся подлый обман судившегося с Шатуновым Разина: Прибег к нечестному методу

Андрей Разин сейчас переживает не самые лучшие времена. Дело в том, что поклонники Юрия Шатунова ополчились на него и обвиняют в том, что это он затравил певца. По мнению фанатов покойного артиста, его сердце не выдержало стресса из-за судебных тяжб, которые он вел с продюсером за право исполнять свои композиции.
Накануне еще вскрылся подлый обман Разина. Как оказалось, в социальных сетях продюсер не так популярен, как многим казалось. Популярный журналист докопался до правды, выяснив, что мужчина увеличивал количество подписчиков путем накрутки.
Илья Саглиани подключил к делу специалистов, проведя расследование, и узнал, что у Андрея Разина всего лишь около двухсот подписчиков. Остальные же миллионы – это накрученные боты. Чтобы не быть голословным, он предоставил доказательства в виде скриншотов.
По словам Саглиани, Разин пустил народу пыль в глаза, пытаясь убедить россиян в том, что он успешнее солиста группы "Ласковый май". Он отметил, что продюсер во всем состязался со своим бывшим подопечным. "И даже прибег к нечестному методу", – добавил Илья.
Напомним, Андрей Разин не приехал в Москву, чтобы проститься с бывшим подопечным. Некоторые предполагают, что продюсер просто боялся столкнуться с ненавистью поклонников Шатунова лицом к лицу.