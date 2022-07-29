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Шоу-бизнес
Бросила и запретила общаться с ребенком: что стало с женой Игоря Крутого

Бросила и запретила общаться с ребенком: что стало с женой Игоря Крутого

29 июля Игорю Крутому исполняется 68 лет. Уже почти три десятилетия композитор счастлив с супругой Ольгой. Однако далеко не все знают, что это не первый его брак.
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Сегодня Игорь Крутой – не только одна из самых значимых фигур российского шоу-бизнеса, но и счастливый семьянин. Увы, так было не всегда. В начале своего творческого пути композитор с большим трудом пробирался к успеху и был женат на женщине, которая не верила в его силы.

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

С первой супругой Игорь Крутой познакомился в Ленинграде в конце 70-х. Эффектная брюнетка Елена оказалась внучкой советского государственного деятеля Бориса Бутомы и тут же очаровала начинающего музыканта. Чувство оказалось настолько сильным, что Крутой сделал возлюбленной предложение уже на третьем свидании. Она ответила согласием.

Препятствия на пути счастливой семейной жизни начались еще до свадьбы. Родители Крутого не были в восторге от невестки, которая казалась своенравной и избалованной, к тому же, имела вредные привычки. Впрочем, отговаривать Игоря от женитьбы никто не стал. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу. Счастье новоиспеченного мужа омрачало лишь одно: избранница наотрез отказалась брать его фамилию.

Увы, семейной идиллией и взаимными чувствами супруги наслаждались недолго. Елена мечтала о красивой жизни и роскошных подарках, а недавно окончивший учебу Игорь не мог себе этого позволить. Елена упрекала мужа за материальные трудности и не верила, что он сможет пробиться в шоу-бизнесе. В 1981 году, когда в семье родился сын Николай, отношения супругов оказались испорчены окончательно.

Елена сама бросила мужа, подала на развод и на какое-то время запретила ему общаться с ребенком. Расставание далось Крутому нелегко, но он смог прийти в себя. Композитор наладил контакт с сыном, добился больших успехов в карьере и встретил настоящую любовь – свою вторую жену Ольгу. Вместе с возлюбленной продюсер воспитал ее дочь от прошлых отношений и снова стал отцом. В 2003 году у пары родилась наследница Александра.

Экс-супруге Игоря Крутого в личной жизни повезло куда меньше. После развода с композитором Елена так и не вышла замуж. Женщина по-прежнему живет в столице и является непубличным человеком. В СМИ писали, что бывшая жена продюсера работала инженером, а потом пришла на радио. Поговаривали, что при трудоустройстве Елена представлялась Крутой, хотя никогда официально не носила эту фамилию. Наследник Крутого стал успешным бизнесменом и помогает матери материально.

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Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 11:54 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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