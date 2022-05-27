"Нет слов": Игорь Крутой потерял любимую женщину

Накануне супруга Леонида Агутина Анжелика Варум отмечала день рождения. Артистке исполнилось 53 года. Ее не забыли поздравить в официальном сообществе Игоря Крутого во "ВКонтакте". Авторы страницы также напомнили, что шесть лет назад певица и композитор представили клип на совместную песню "Опоздавшая любовь".
В видео разворачивается история двух незнакомых людей, которые то и дело случайно сталкиваются на улице. В какой-то момент мужчина в лице Крутого предложил героине, которую сыграла Варум, поужинать. Та согласилась, однако сюжет завершается довольно необычно.
Забежав домой ради смены наряда, женщина не смогла выйти к незнакомцу из-за сломавшейся ручки двери. Влюбленный мужчина прождал некоторое время, а потом решил уехать. Так герой Игоря Яковлевича потерял понравившуюся ему женщину.
Интернет-пользователи признались, что очень любят эту песню, и им нравится клип. "Спасибо Игорю Крутому и Анжелике Варум за это великолепие, которым мы наслаждаемся до сих пор!", "Шедевр. Но почему не хэппи-энд?", "Нет слов. Просто круто. Все супер", – прокомментировали поклонники публикацию в группе Игоря Крутого.