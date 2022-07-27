"Подлось и мерзость": почерневшая как смоль Поплавская стыдится себя

Яна Поплавская не смогла сдержать эмоций, говоря о мерзких поступках.

Многие поклонники актрисы восхищаются ею за умение резать правду-матку. Знаменитая блондинка не стесняется своей прямолинейности и всегда говорит только то, что думает. Взять хотя бы недавний выпад Яны Поплавской в адрес Ольги Бузовой, которая решила поговорить о больших мужских достоинствах при всем честном народе.

Накануне артистка решила вновь поделиться своим откровением – на этот раз по поводу современных "великих людей", которых на самом деле, по ее мнению, вовсе нет. Свою гневную тираду она сопроводила характерным снимком: в кадре острая на язык актриса предстала в длинном темном платье, в котором как будто почернела как смоль.

Рассуждая о нынешних деятелях искусства звезда выдала: чтобы достигнуть величия, необходимо пережить потери и потрясения. Но реальность такова: поколение озабочено лишь своим благосостоянием. Более того, в мире расплодилось так много коучев, которые учат совершивших проступок людей забывать о своей скверне.

"Представляете, человек совершает подлость и мерзость, а потом просто избавляет себя от терзаний: "Этого не было", – рассуждает Яна Поплавская.

Звезда театра и кино напомнила, что ее поколение было воспитано по-другому. Ее и сверстников учили стыдиться себя, если, конечно, есть из-за чего, а также помнить про совесть. Ну, а нехватка этих качеств делает сегодняшних деятелей искусства мелкими, из-за чего великими, по мнению Яны Поплавской, им априори не стать.