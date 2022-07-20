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Шоу-бизнес
Выскочка Маркл довела принца Гарри до истерики у всех на глазах на свадьбе друга

Выскочка Маркл довела принца Гарри до истерики у всех на глазах на свадьбе друга

Герцог Сассекский пришел в ярость после неприятного случая на публике.
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Не секрет, что бывшая американская актриса Меган Маркл ввела смуту в королевскую семью Великобритании как только переступила порог замка. Она рассорила принца Гарри с бабушкой, королевой Елизаветой, с братом принцем Уильямом. Не секрет, что метиска метила на пост королевы, как и все члены семьи. Но как только американка поняла, что ей в замке не рады, она тут же заставила мужа помахать ручкой, собрала свои манатки и покинула дворец, улетев вместе с принцем в родные Штаты.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Жизнь принца Гарри круто изменилась после того, как он по велению опальной женушки отрекся от королевских обязанностей и поддержки бабушки королевы. Теперь герцог то и дело попадает в скандальные истории. Такое ощущение, что Меган Маркл порой специально провоцирует его, чтобы дискредитировать.

Так, однажды произошел очередной неприятный инцидент с участием принца Гарри. Прямо на публике он пришел в ярость на свадьбе друга из-за своей жены. Внук королевы впал в настоящую истерику.

О деталях инцидента рассказал журналист Том Бауэр в своей книге, отрывок из которой опубликован в издании The Times. Это случилось весной 2017 года, когда принц Гарри вместе с будущей женой полетел на свадьбу друга на Ямайке, пишет РИА ФАН.

Когда принц Гарри заметил фотографа, он пришел в ярость, так как персона Меган Маркл тогда еще не разглашалась. Гарри побелел от гнева и впал в настоящую истерику, требуя СМИ немедленно удалиться.

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Меган Маркл. Фото: Nieboer/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
Автор: 20 июля 2022, 04:16 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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