Завтрак за 5 тысяч долларов, обед в Беверли Хиллз: транжира Маркл спускает деньги мужа на прихоти

Меган Маркл начинала как обычная американская актриса, причем довольно посредственная. Многие до сих пор в недоумении от того, как такая простая женщина смогла покорить сердце самого герцога Гарри, внука королевы Великобритании Елизаветы II.
Сегодня общественная жизнь Меган Маркл в статусе герцогини Сассекской насыщенная яркими событиями. Семейство живет в собственном поместье в элитном районе Санта-Барбары. Несмотря на то, что чета отказалась от королевских обязанностей, 40-летняя герцогиня и внук королевы, ведут довольно разгульный образ жизни и входят в топ-обеспеченных людей по меркам США.
Пара нашла дом своей мечты в закрытом анклаве Монтесито, по соседству с их домом живут звезды, политики и банкиры. Такая недвижимость стоила паре 11 миллионов фунтов стерлингов. Пара воспитывает двух детей Арчи и Лилибет, на которых тоже не жалеет денег.
А недавно стало известно, что Меган Маркл сорит деньгами, пока принц Гарри сидит дома с детьми. Когда Маркл обладает свободным временем, она ездит по самым дорогим ресторанам, где счета достигают пять тысяч долларов. Также она состоит в элитном клубе по поло и теннису Санта-Барбары, членство в котором стоит в восемь тысяч фунтов стерлингов в месяц.