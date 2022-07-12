"Никому не дам": Оголившаяся на яхте Поплавская показала грудь толпе мужиков

55-летняя Яна Поплавская наслаждается отдыхом у моря.

В своем телеграм-канале актриса периодически делится снимками из отпуска. Судя по всему, знаменитость прекрасно проводит время. Недавно Яна Поплавская отправилась на морскую прогулку на яхте. Под жарким южным солнцем блондинка оголилась, стянув с плеча летнее платье, под которым спряталась выдающаяся грудь. Впрочем, все осталось в рамках приличия.

Свою частично оголенную грудь на фото довольная Поплавская не преминула показать толпе мужиков да и женщин тоже, а точнее всем своим многочисленным подписчикам, коих на канале звезды насчитывается уже почти 12 тысяч. Красивый снимок блондинка сопроводила не менее красивыми стихами о любви авторства Вероники Тушновой.

"Мне говорят: // как все, // так и ты живи! // А я никому души // не дам потушить. //А я и живу, как все // когда-нибудь // будут жить!" – процитировала Поплавская.

Подписчики актрисы поблагодарили ее за замечательные стихи, отпустили комплименты ее внешнему виду и пожелали женщине отличного отдыха в Крыму в компании любимого мужа. Ранее Яна Поплавская рассказывала о том, что отправилась в отпуск на автомобиле вместе со своим молодым избранником – Евгением Яковлевым.

Напомним, что почти четверть века артистка была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, в браке с которым ей пришлось пережить немало испытаний. Новый избранник смог завоевать сердце Яны Поплавской уже спустя несколько лет после развода – пара состоит в отношениях с 2015 года.