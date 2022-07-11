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Шоу-бизнес
"Операция": Разбитого старостью Лепса задергали до полусмерти

"Операция": Разбитого старостью Лепса задергали до полусмерти

Григорий Лепс больше не может петь, как раньше.
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Не так давно знаменитый певец признался, что он, как и многие люди, разбит старостью: мол, от прежнего молодца ничего не осталось, а сейчас перед публикой – пожилой человек, потрепанный жизнью. Как бы там ни было, народу возраст и самочувствие не мешает задергать Григория Лепса до полусмерти бесконечными обсуждениями его личной жизни, затрагивая порой даже очень деликатные темы.

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Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Например, хирургические вмешательства, к которым в своем время прибегнул артист. Музыкант делал операции на голосовых связках, и даже не одну, а целых четыре! Он признавался, что качество голоса ему нравится, однако разница с вокалом 20-летней давности, конечно, есть. Правда, чтобы состояние голоса всегда оставалось в норме, артисту необходимо отказаться от некоторых привычных для него вещей. И дело не только во вредных привычках.

"Если проведена какая-то операция на связках, по идее, и петь, и выступать можно", – объяснил специалист, рассуждая о голосе Григория Лепса.

Как пояснил врач-отоларинголог Иван Лесков, артисту, пережившему подобные операции, необходимо следить за количеством нагрузок на голосовой аппарат. То есть, чем длиннее выступление, тем дольше будут восстанавливаться связки. Соотвественно, концерты Григорию Лепсу, судя по всему, приходится сокращать.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 15:02 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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