"Нужна помощь": обнищавшая Борисова клянчит у россиян по сто рублей

С приостановкой съемок развлекательных шоу, в которых блондинка была едва ли не постоянным экспертом, ее финансовое положение серьезно пошатнулось. На днях Дана Борисова откровенно призналась своим подписчикам в соцсетях, что съемок у нее не будет до сентября, а она уже "ну никак не выводит".
Резко обнищавшая ведущая "Армейского магазина" нашла выход и решила поклянчить деньги у россиян. Борисова обратилась к своим многочисленным подписчикам с просьбой скинуть ей на карту по сто рублей, если есть такая возможность.
Кого-то просьба знаменитости ужасно возмутила. Блондинке даже предложили попробовать поработать, как все нормальные люди. Например, устроиться кассиршей в супермаркет. Другие же охотно откликнулись на просьбу о помощи и помогли бедствующей звезде.
Спустя сутки Дана Борисова от души поблагодарила неравнодушных, а хейтеров попросила перестать ее учить и воспитывать.
"Нужна была помощь – я не постеснялась и попросила!" – уверенно заявила блондинка.
Среди прочего Борисова рассказала, что ей удалось провести хороший "тест на жмотство". Оказалось, что никто из ее знакомых и так называемых друзей не прислал денег – откликнулись лишь простые и даже незнакомые люди. Это помогло Дане Борисовой разобраться в истинной дружбе и сделать зачистку контактов в соцсетях.