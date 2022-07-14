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Шоу-бизнес
"Нужна помощь": обнищавшая Борисова клянчит у россиян по сто рублей

"Нужна помощь": обнищавшая Борисова клянчит у россиян по сто рублей

46-летняя Дана Борисова решилась на отчаянный шаг.
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С приостановкой съемок развлекательных шоу, в которых блондинка была едва ли не постоянным экспертом, ее финансовое положение серьезно пошатнулось. На днях Дана Борисова откровенно призналась своим подписчикам в соцсетях, что съемок у нее не будет до сентября, а она уже "ну никак не выводит".

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Резко обнищавшая ведущая "Армейского магазина" нашла выход и решила поклянчить деньги у россиян. Борисова обратилась к своим многочисленным подписчикам с просьбой скинуть ей на карту по сто рублей, если есть такая возможность.

Кого-то просьба знаменитости ужасно возмутила. Блондинке даже предложили попробовать поработать, как все нормальные люди. Например, устроиться кассиршей в супермаркет. Другие же охотно откликнулись на просьбу о помощи и помогли бедствующей звезде.

Спустя сутки Дана Борисова от души поблагодарила неравнодушных, а хейтеров попросила перестать ее учить и воспитывать.

"Нужна была помощь – я не постеснялась и попросила!" – уверенно заявила блондинка.

Среди прочего Борисова рассказала, что ей удалось провести хороший "тест на жмотство". Оказалось, что никто из ее знакомых и так называемых друзей не прислал денег – откликнулись лишь простые и даже незнакомые люди. Это помогло Дане Борисовой разобраться в истинной дружбе и сделать зачистку контактов в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2022, 17:53 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки
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