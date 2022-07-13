"Не отвертеться": После новости о разводе любимая женщина Николаева попалась на ласках с молодым красавцем

Игорь Николаев сознался в появлении в его доме нового жителя, который круто изменил его жизнь.

Крепкие браки в мире российского шоу-бизнеса – явление редкое. Однако все же есть примеры счастливых союзов, которыми восхищается народ. Один из них – Игорь Николаева и Юлия Проскурякова, которые вместе уже больше десяти лет, даже несмотря на разницу в возрасте.

Кажется, что в их отношениях царит гармония, более того, их любовь породила на свет новую жизнь – дочь Нику. Однако на днях появилась новость, что брак музыканта с молодой возлюбленной все-таки можно назвать шатким. Таролог, нумеролог и психолог Элена Гамаюн заверила, что такой крепкий союз могут пошатнуть злые языки, от которых не спрятаться любому публичному человеку: мол, они могут сделать порчу на развод!

К счастью, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова все еще вместе и наслаждаются каждой минутой своей семейной жизни! Как оказалось, не так давно в их доме появился новый житель. Маленькая Ника написала в письме Деду Морозу о том, что мечтает о котенке, и каждый день искала его под елкой. "И я понял, что нам не отвертеться", – вспоминает артист.

Звездный отец решил порадовать одну из самых своих любимых женщин и все же преподнес ей долгожданного питомца – котенка сибирской породы по имени Тесла. Так что, теперь Игорю Николаеву и Юлии Проскуряковой, судя по всему, то и дело попадается на глаза дочь, ласкающая своего молодого пушистого красавца!