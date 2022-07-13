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Шоу-бизнес
16 раз женился, но отцом так и не стал: как живет звезда фильма "Государственная граница" Новиков

16 раз женился, но отцом так и не стал: как живет звезда фильма "Государственная граница" Новиков

Личная жизнь артиста была по-настоящему бурной.
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Владимир Новиков известен зрителям по фильмам "Государственная граница", "Опасные друзья" и другим картинам. За свою карьеру актер исполнил около 60 ролей и воплотил на экранах множество ярких образов. Однако мало кто знает, что личная жизнь артиста была насыщеннее, чем у всех его героев вместе взятых. Новиков 16 раз вступал в брак, 15 раз разводился и однажды обвенчался в церкви. И это притом, что жены у него было всего две.

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Владимир Новиков появился на свет в 1951 году. С первым серьезным потрясением в жизни будущий актер столкнулся уже в 13 лет. Его родители развелись, а мама была вынуждена одна поднимать и воспитывать двоих детей. Несмотря на семейные трудности, Владимир успешно окончил школу и поступил во ВГИК. В театр он устроился сразу после получения диплома.

Всесоюзная слава пришла к Новикову после выхода фильмов "Опасные друзья" и "Государственная граница". Сыграв роли вставшего на путь исправления уголовника Магадана и обаятельного чекиста Могилова, молодой актер покорил множество женских сердец. Впрочем, его личная жизнь к тому моменту уже и так била ключом.

С первой супругой, ювелиром и художником Екатериной, Владимир познакомился еще на заре карьеры. Увы, совместная жизнь была не очень счастливой и продлилась всего два года. Молодой артист активно работал и почти не бывал дома, а его супруга мечтала о большой и крепкой семье. Когда Екатерина поняла, что Владимир не сможет ее осчастливить, решилась с ним расстаться.

Свободным сердце Новикова оставалось недолго. Вскоре после развода он встретил новую возлюбленную Елену. Женщина работала в торговле, не имела отношения к искусству и воспитывала сына от предыдущего брака, но артиста все это не остановило. Он женился на любимой женщине, принял пасынка как родного и даже нашел общий язык с ее строгим бывшим мужем. В семье было идеально все, кроме одного – при любой малейшей ссоре пара тут же подавала на развод.

Супруги обладали сложными характерами, к тому же, Елена часто ревновала Владимира к молоденьким коллегами. Они бежали подавать заявление в ЗАГС каждый раз, когда не находили компромисс, и в общей сложности развелись аж 14 раз. К счастью, череду расставаний и примирений прервал священник, предложивший супругам обвенчаться. Только после этого в семье наступила долгожданная гармония.

Елена и Владимир прожили вместе больше 25 лет, но общими детьми обзавестись так и не смогли. Увы, в 2009 году артист потерял любимую женщину и долго не мог оправиться от потери. Сейчас, в свои 70 лет, актер не появляется на экранах, но по-прежнему занимается творчеством. Он придумывает сценарии, пишет стихи, организовывает творческие вечера. Официально Новиков больше не женился, но спутница, по признанию артиста, в его жизни все же появилась.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 13 июля 2022, 13:24 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник

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