"Скандал с изменой": Подлого обманщика принца Гарри вывели на чистую воду

Принц Гарри все продолжает сосать кровь из своей бабушки, частенько жалуясь на ущемление его прав. Однако некоторые предполагают, что причина кроется в том, что ему некомфортно жить в США, куда он укатил со своей супругой. Так, уклад жизни там совершенно другой, нежели в его родной Великобритании.
Кстати, некоторые считают, что именно из-за тоски по родным краям Гарри начал вновь играть в поло. Видимо, таким образом он хочет приблизиться к привычному англичанам уклады жизни.
Но это еще не главная проблема внука Елизаветы. Поговаривают, будто в его отношениях с супругой пробежала кошка. Приближенный к семье источник вывел мужчину на чистую воду, заявив, что тот обманывает жену. По его словам, Меган Маркл нашла в телефоне возлюбленного подозрительное сообщение. Якобы какая-то девушка написала о намерении позже увидеться с ее избранником. "Боится, как будет выглядеть скандал с изменой", – описывает приближенный к герцогам человек чувства актрисы. Вот таким вот подлым обманщиком оказался наследник престола. Ведь у них с Меган, на секундочку, двое малолетних детей.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл покинули Англию со скандалом. Позже супруги начали общаться с журналистами, раздавая интервью, чем вызвали неодобрение королевской семьи.