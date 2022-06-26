"Стыдно от этой пошлости": 54-летней Поплавской врезали за эротическую съемку голышом

Недавно Яна Поплавская зацепилась языками с кинокритиком Александром Шпагиным. Сперва актриса заявила, что киноиндустрии нужна "жесткая рука", которая не будет пропускать всякий разврат на экраны. Это высказывание не понравилось Шпагину. Он врезал 54-летней звезде за эротическую съемку голышом, которую, по мнению актрисы, необходимо запретить в кино. Так, он выступил резко против цензуры, сославшись на опыт Америки.
Возмущенная Поплавская решила ответить эксперту, разместив пост в свой канал в Telegram. По ее словам, отсутствие цензуры в Америке привело к необратимым последствиям: легализации гомосексуальных браков, трансгендерам в армии и так далее.
При этом она обвинила Шпагина в клевете, заявив, что она не предлагала запретить обнаженку в кино. Просто актриса хочет, чтобы снимали это красиво, без грязи. "А то посмотришь некоторые российские фильмы, стыдно становится от этой пошлости", – написала артистка.
Поклонники звезды поддержали ее. "Яна, вы всегда правы, обожаю вас!", "Простите, но он еще идиот к тому же", "Полностью вас поддерживаю!", "Дорогая Яна, полностью с вами согласна. Пусть едет в Америку и пишет свой бред. В СССР его бы уже давно уволили", "Вот и пусть едет в Америку и наслаждается этой свободой. Мы уже сыты", – написали пользователи Сети.