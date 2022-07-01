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Шоу-бизнес
"Предпочла не рожать": Проболтавшаяся об аборте Маркл призвала убивать детей

"Предпочла не рожать": Проболтавшаяся об аборте Маркл призвала убивать детей

Меган Маркл сделала неожиданное заявление.
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В США на прошлой неделе Верховный суд отменил гарантированное право на аборт, что позволяет властям каждого штата самостоятельно принимать решение о введение ограничения на аборты. Это событие наделало много шума в Америке как среди обычных жителей, так и среди звезд. Поболтать на этот счет решила даже Меган Маркл.

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Меган Маркл актриса

Герцогиня Сассекская дала интервью для одного из глянцевых изданий. В разговоре приняла участие не только она, но и Глория Стайнем – лицо американского феминизма. "Интересно, что вы разговариваете с двумя женщинами: одна решила рожать, а другая предпочла не рожать", – сказала супруга принца Гарри, имея в виду себя под счастливой матерью. Она также добавила, что каждая из них – по-своему счастлива из-за своего выбора.

Меган Маркл, как известно, пережила выкидыш, но это не остановило ее и дальше пробовать родить ребенка. Своем мужу она подарила двух наследников – сына Арчи и дочь Лилибет. Материнство приносит ей удовольствие, так что, весьма неожиданно было узнать то, что она выступает против решения Верховного суда в отношение аборта. Собственно, по ее мнению, каждая женщина в праве сама выбирать, сколько детей иметь или же не иметь их вообще.

Таким образом, она призвала разрешить представительницам прекрасного пола убивать своего еще не рожденного ребенка, если на то их воля.

"Я знаю, что сейчас очень многие женщины в отчаянии. Опять же, мы должны объединиться. Мы должны что-то изменить!" – сказала Меган Маркл.

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Меган Маркл. Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 09:50 Источник: Vogue ✓ Надежный источник
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