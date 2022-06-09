Как девочка: 75-летняя Светлана Тома потрясла молодостью и красотой

Звезды эстрады, театра и кино в эти дни приехали в гостеприимный Нальчик. Здесь открылся международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария – 100". Для актрисы Светланы Томы этот визит – особенный. Ведь в Нальчике ее не было 42 года!

В прошлый раз Тома приезжала в этот благословенный край еще в начале 80-х годов прошлого века – по линии бюро пропаганды СССР. В ту пору она была на пике популярности – сыграла и неукротимую жгучую цыганку Раду в картине "Табор уходит в небо", и цыганку Тину в фильме "Мой ласковый и нежный зверь".

Всего в ее кинокарьере более 70-ти ролей. Цыганкой же на экране она была четырежды. И попурри из известных цыганских романсов звезда исполнила на творческом вечере в Нальчике. Люди смотрели на нее и шептались: "Как же роскошно она выглядит! Как девочка! Время не имеет над ней власти!"

На кинофестиваль Тома прилетела со своей 49-летней дочерью от первого брака – актрисой Ириной Лачиной. Они вместе смотрятся как сестры!

У чудесной актерской династии есть продолжение. Мария Будрина – внучка Светланы Томы и дочь Ирины Лачиной – тоже пробовала себя в кино. "Она получила три высших образования в области актерства, режиссуры и монтажа, но сегодня работает в сфере IT-технологий, – говорит Ирина. – Она счастлива, что у нее фамилия отца, и в этом плане повторяет мою судьбу. Дочь не похожа внешне на меня, и рада этому факту. Просто она испытывала уже двойной прессинг – от известности мамы и бабушки. Это крайне сложно, потому что только ленивый не пытается в этом случае сравнить с нами, пройтись".

...На память о гостеприимном Нальчике Светлана Тома увезет роскошную шаль, которую подарили ей на церемонии открытия. Она будет согревать актрису так же, как актриса согревает всех нас своими яркими образами.