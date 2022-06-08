"Могла себе выбить звание": Отсутствию госнаград у Лолиты нашлось объяснение

Сергей Соседов высказался о заслугах Лолиты Милявской.

В последнее время пошла мода на легкомысленное отношение к государственным наградам среди элиты шоу-бизнеса. Началось все со сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, которая публично отказалась от звания народной артистки России. Многие раскритиковали актрису за это громкое высказывание, а вот Лолита Милявская встала на ее защиту.

Звезда откровенно призналась, что никогда не гналась за государственными наградами. да и их, якобы, без стороннего вмешательства не получишь. В конце концов, артистка пришла к выводу, что не имея звания, она чувствует себя свободной. "Я никому ничего не должна, и мне никто ничего не должен", – заявила исполнительница хита "На Титанике" Такое резкое высказывание коллеги по творческому цеху поспешил объяснить Сергей Соседов.

Музыкальный критик считает, что артисты по-разному относятся к званиям: кому-то они греют душу, а кто-то не видит в этом особого смысла. Так вот, Лолита Милявская, по его мнению, относится ко второму типу людей. При этом, он уверен, что артистка на фоне своих творческих успехов заслуживает государственных наград.

"Она могла себе выбить звание, и ей бы дали звание. Думаю, она народным артистом могла бы быть при желании, а заслуженного ей должны были дать давно и автоматом", – приводит слова Сергея Соседова Пятый канал.