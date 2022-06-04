"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом

Лицо скандальных передач и любимчик всех звезд Андрей Малахов сильно изменился за последний год. Ведущий стал реже бриться, носить парик, а его тело раздулось и отекло. Поклонники подозревают, что в этом виновен рак или другая тяжелая болезнь.
Работая на камеру, мужчине непросто утаивать очевидное. Он уже не выглядит бодрым и подтянутым, говорит с придыханием и словно считает секунды до окончания съемок. То ли возраст уже не тот, то ли ослабленный организм просит взять передышку.
В завершении свежего выпуска шоу "Привет, Андрей!" ведущий резко прервал своих гостей и обратился к народу с прощальными словами. Казалось, на его глазах выступили слезы, которые он умело спрятал за очками. Андрей Малахов растрогал публику душевным пожеланием.
"Спасибо огромное, что были с нами! Желаю вам тоже найти свою песню, которая поможет изменить жизнь и помочь вам в трудную минуту", — выразился шоумен. Затем в эфире выступил Аркадий Кобяков с песней "Я уйду".
Композиция о приближающемся неизбежном конце задела ведущего за живое. В узких кругах поговаривают, что Андрей Малахов все-таки завершит карьеру на телевидении. Фанаты надеются, что мужчина сумеет восстановиться. Они практически настаивают на лечении, хотя шоумен не подтвердил слухи о болезни.