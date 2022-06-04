"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" добилась высот в мире шоу-бизнеса, поэтому решила пропихнуть к славе своего сына. Сейчас Наташа Королева и 19-летний Архип Глушко снимаются в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Там близкие родственники демонстрируют вокальное мастерство и соревнуются с другими дуэтами. Порой это выглядит комично и даже нелепо.
В новом выпуске проекта члены жюри щедро разбрасывались высокими оценками, пока по сцене не начал скакать плюгавый парнишка с жидкими усиками. Архип Глушко и Наташа Королева выступили из рук вон плохо, поэтому получили низкие баллы. Судьи возложили вину на звездного наследника.
Ведущий шоу "Две звезды. Отцы и дети" Дмитрий Нагиев добавил драматичности едким высказыванием. "Если бы я в 19 лет вышел и у меня бы не получилось — я бы умер, просто умер", — выразился артист. Пока Архип скукоживался от жалости, Наташа Королева лишь добавляла масла в огонь.
Позор нарастал с каждым новым комментарием по поводу таланта парня. Елена Ваенга прямо спросила Архипа, на сколько он сам оценивает свое выступление. От безысходности юноша признал, что может рассчитывать только на тройку. Признав собственную никудышность, сын Наташи Королевой практически наделал в штаны.