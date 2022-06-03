Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати

В Лондоне продолжают праздновать 70-летие правления Елизаветы II. Накануне состоялся парад Trooping the Colour, во время которого члены королевской семьи, включая саму монархиню, вышли на балкон Букингемского дворца , чтобы поприветствовать подданных и понаблюдать за действом, однако прилетевших из США принца Гарри и Меган Маркл на террасу не пустили.
На следующий день родственники Елизаветы II появились на службе в соборе святого Павла. Самой королевы, к сожалению, не было из-за плохого самочувствия, зато пришли герцоги Кембриджский и Сассекский со своими герцогинями. Уильям и Кейт Миддлтон заняли место в первом ряду, как и другие члены королевские семьи, однако Гарри и Меган указали на их место и разрешили сесть лишь позади. Это лишний раз подчеркивает, что супруги лишились былой знати.
Напомним, два года назад Сассексы отказались от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию. Они со скандалом покинули Великобританию, буквально хлопнув дверью Букингемского дворца. Позже они рассказали в интервью Опре Уинфри о сложной жизни с Елизаветой II и родственниками. Например, Маркл призналась, что ее посещали мысли о суициде. Настолько она была несчастна.
Сейчас принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются жизнью в США. Не так давно супруги, воспитывающие сына по имени Арчи, обзавелись еще одним ребенком. Бывшая актриса родила дочь Лилибет.