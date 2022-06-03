Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола

3 июня российской телеведущей и многодетной матери Юлии Барановской исполняется 42 года. Звезда подошла к этому возрасту с большим жизненным багажом: побывала в гражданском браке с российским футболистом Андреем Аршавиным, родила троих детей, построила блестящую карьеру на телевидении.
В честь праздника Барановская решила поздравить себя по достоинству. В своем телеграм-канале она опубликовала откровенное фото, на котором предстала обнаженной на берегу. Из одежды на ней была видна только широкополая шляпа.
Барановская сидела на песке, обхватив свои колени и сжав намазанную маслом загорелую грудь.
"С днем рождения, Юля, ты крутая, горжусь тобой!" – написала сама себе самоуверенная Барановская.
Напомним, Юлия Барановская познакомилась с Андреем Аршавиным в Санкт-Петербурге во время ее неудачной учебы в университете. Встреча была случайной, он тогда был футболистом "Зенита". У пары был стремительный роман, вскоре родился сын Артем, а после и дочь Яна. Пара так и не сыграла свадьбу. В 2009 году пара переехала в Великобританию, так как футболисту предложили там работу. Но уже в 2012 году ему пришлось вернуться в Россию, а Барановская была уже вновь беременна и осталась за границей. В России Аршавин увлекся другой, пара распалась.