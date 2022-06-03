"Злосчастный рак": перекошенный Малахов довел людей до исступления

Журналист и блогер Стас Садальский на днях опубликовал рейтинг самых популярных телепроектов в России по итогам минувшей недели. В своем аккаунте он привел данные портала Mediascope, отметив, что при подсчете учитывалась аудитория старше 18 лет.
На первом месте оказались региональные прайм-выпуски "Вестей", затем шли "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, затем федеральный выпуск "Вестей", авторская программа "Бесогон" Никиты Михалкова, "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Москва. Кремль. Путин", далее шло ток-шоу "60 минут", после чего шоу Андрея Малахова "Песни от всей души", которые оказались аж на восьмом месте. На девятой позиции расположилась программа того же Малахова "Привет, Андрей!" и замыкал рейтинг выпуск "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ.
Садальский отметил, что в списке популярного контента на ТВ нет сериалов и кино, а также проектов Первого канала. К публикации журналист прикрепил фото перекошенного ведущего Андрея Малахова. Блогер был удивлен тем, что две недели подряд попадают его передачи.
Поклонников больше беспокоило состояние популярного телеведущего, чем рейтинг программ.
"Так у Малахова есть рак или нет рака? Не поделитесь информацией?"; "Парик существует. А деньги есть и возможно победить этот рак злосчастный", – написали фолловеры.
Напомним, в последнее время фанаты Андрея Малахова обеспокоены его изменившимся внешним видом. Шоумен сильно поправился и стал носить парик. Свое состояние он не комментирует, но многие думают, что причиной перемен может быть рак.