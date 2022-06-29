Бесстыдно обнажившая грудь Королева рассекретила свой настоящий вес: Я не худая

Наташа Королева не стыдится показать свое неидеальное тело. На этот раз она побила все рекорды откровения.

Российская певица Наташа Королева в свои 49 лет может похвастаться роскошной фигурой и аппетитными формами. Артистка старается следить за собой, при этом не изнуряя себя диетами и тренировками. В одном интервью Королева признавалась, что спорт – занятие не для нее. Она устает в спортзале и приходит домой без сил, поэтому считает это занятие неполезным для своего здоровья.

В начале июня Наташа Королева отдыхала в Железноводске. Отпуск она проводила в одиночестве. Там под контролем медиков она оздоравливалась и худела. В своем аккаунте певица рассказала, сколько сейчас весит при росте 160 сантиметров. Для большей наглядности она продемонстрировала слегка обнаженную грудь и живот.

Наташа Королева призналась, что никогда не стремилась к идеальным формам. Артистка уверена, что худоба не говорит о здоровье человека.

"Я не худая. И такой задачи перед собой не ставлю. Для меня главное — хорошо себя чувствовать и быть в тонусе! Мой вес — 62 килограмма!" – рассказала Наташа Королева.

Также певица отметила, что уже на протяжении 26 лет страдает от аллергии, которая проявляется как крапивница. Что стало причиной появления аллергии, не известно. Странные красные пятна неожиданно появляются на теле звезды.

Напомним, в последнее время в Сети часто говорят о том, что между Королевой и Тарзаном происходит разлад. Якобы стриптизер повздорил с матерью певицы, чем вызвал ее немилость.