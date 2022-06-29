Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной
И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
партнеры
Среда
29 июня
Лента новостей
18:05
"Скучаю": Подольская обмякла рядом с молодым красавцем после слухов о разрыве с Пресняковым
17:33
Бесстыдно обнажившая грудь Королева рассекретила свой настоящий вес: Я не худая
17:31
До какого предела может упасть доллар? Отвечает экономист
17:25
Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 9 июля
16:52
"Мама дорогая!": бьющаяся в экстазе толпа сожрала ребенка Арзамасовой
16:47
"Провести невозможно": Платоновский фестиваль в Воронеже отменен
16:11
"Метастазы в позвоночник и печень": сестра Фриске лечится от рака за границей и собирает деньги
16:06
"Моя любовь": светящаяся Чехова предъявила миру новорожденного
16:04
"Бездарности пробьются сами": Пенкин высказался о происходящем на эстраде
15:16
"Для него": оказавшаяся на грани развода Ковальчук притащила в постель к мужу третьего
14:54
Развалившийся посреди дороги полуголый мужик рассорил народ: видео
14:27
Смердящая раздувшаяся Семенович довела до омерзения: Могу себе позволить попукать!
14:11
Узнавшую о раке лысую Чехову перекосило в адских муках: Ужасы
13:58
"Слава Египту! Слава героям!": премьера "Аиды" в "Геликоне" оказалась очень злободневной
13:36
"Люди, помогите": истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении
13:28
Отказывалась рожать детей и променяла мужа на режиссера: что стало с актрисой Толстогановой
13:21
Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье
12:52
На Каширском шоссе в Москве загорелся мусор на площади 2000 кв. метров
12:49
"Найдена мертвой": С обнаруженной в реке почерневшей Толкалиной простились в храме
12:40
Канцлера Шольца развеселил вопрос о гарантиях безопасности для Украины: видео
11:59
"Совет да любовь!": кинутый женой изменщик Николаев представил новую невесту
11:52
"Решил устроиться таксистом": победитель "Голоса" Бербеков о бедственном положении без концертов
11:47
Не для слабонервных: Страшная болезнь изъела тело измученной Королевой
11:16
Бузова может быть довольна: изможденный Тарасов заявил о проблемах в семье
11:08
"Очень тяжело": Стали известны последние слова Шатунова перед смертью
10:29
Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость
10:26
В подмосковном Одинцово поймали распространителя героина
10:19
"Это кошмар!": Разлагающееся тело покойника Нарцисса не могут засунуть в гроб
09:44
"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары
09:39
Начал разлагаться: патологоанатом о состоянии лежащего уже неделю трупа Пьера Нарцисса
09:28
"Все, ухожу": Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома
09:16
Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года
08:54
"Макс все решает": престарелая Пугачева села на шею молодому мужу
08:46
Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри
07:04
Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье с молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили
06:37
"Алкоголь, наркотики, гулянки": поднявшего руку на Миддлтон принца Луи ждут большие проблемы
04:26
Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд
02:11
"Нечто разрывающее на части": тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе
00:38
День Тихона Тихого: народные приметы и традиции 29 июня
22:00
В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
21:48
Успенская раздвинула сочные оголенные ляжки: Утерла дочери нос
21:48
Овдовевший Шаляпин подготовился к собственным похоронам: Должен думать о своем уходе
20:59
"Безмятежная энергия": разочарованная Заворотнюк оказалась фанаткой нетрадиционных утех
20:29
Мрак: начавшего портиться на жаре тело Пьера Нарцисса отказались хоронить из-за форс-мажора
20:09
Гнойный отит и ларингит: Появились ужасающие кадры исколотого капельницами сына Костенко и Тарасова
19:55
В Петербурге загорелся частный дом
19:09
Шоу начинается! Объявлено о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
19:01
Кто принимает решения вместо Зеленского: объяснил Лавров
18:43
"Мой ангелочек": Волочкову сняли валяющейся на земле
18:05
Разводящую нищих россиян на деньги Собчак прижали к ногтю: Твой отец в гробу перевернулся!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Необходимо установить отцовство": появилась информация о внебрачных детях Шатунова
Вздутая Бабкина перекроила лицо ради молодого любовника: Нелепо
Он уходил в запои и предавал, а она все прощала: что известно о "святой" жене Панкратова-Черного
"Не хватает собаки": В Сеть слили фото "тройничка" извращенца Панина
Молодые сексуальные красавцы друга Пугачевой покорили сердце 55-летнего Киркорова
"Они мне никто": плюнувший в предателей Розенбаум позвонил Пугачевой и Галкину в Израиль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Бесстыдно обнажившая грудь Королева рассекретила свой настоящий вес: Я не худая

Бесстыдно обнажившая грудь Королева рассекретила свой настоящий вес: Я не худая

Наташа Королева не стыдится показать свое неидеальное тело. На этот раз она побила все рекорды откровения.
прочитано 244 раза

Российская певица Наташа Королева в свои 49 лет может похвастаться роскошной фигурой и аппетитными формами. Артистка старается следить за собой, при этом не изнуряя себя диетами и тренировками. В одном интервью Королева признавалась, что спорт – занятие не для нее. Она устает в спортзале и приходит домой без сил, поэтому считает это занятие неполезным для своего здоровья.

ПО ТЕМЕ

"Родила!": Наташа Королева с размахом отметила пополнение в семье

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

В начале июня Наташа Королева отдыхала в Железноводске. Отпуск она проводила в одиночестве. Там под контролем медиков она оздоравливалась и худела. В своем аккаунте певица рассказала, сколько сейчас весит при росте 160 сантиметров. Для большей наглядности она продемонстрировала слегка обнаженную грудь и живот.

Наташа Королева призналась, что никогда не стремилась к идеальным формам. Артистка уверена, что худоба не говорит о здоровье человека.

"Я не худая. И такой задачи перед собой не ставлю. Для меня главное — хорошо себя чувствовать и быть в тонусе! Мой вес — 62 килограмма!" – рассказала Наташа Королева.

Также певица отметила, что уже на протяжении 26 лет страдает от аллергии, которая проявляется как крапивница. Что стало причиной появления аллергии, не известно. Странные красные пятна неожиданно появляются на теле звезды.

Напомним, в последнее время в Сети часто говорят о том, что между Королевой и Тарзаном происходит разлад. Якобы стриптизер повздорил с матерью певицы, чем вызвал ее немилость.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 17:33 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лолиту выдернули из поезда, а Королеву пустили только на похороны: кому из звезд запретили въезд на Украину

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

Не постеснялась
Шоу-бизнес

"Люди, помогите": истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении

Она находится не в Москве.
Шоу-бизнес

Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье

Серьезное событие
Шоу-бизнес

Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье с молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили

Как артист искал настоящую любовь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Петербурге арестовали попавшего петардой в пенсионерку мужчину
В Петербурге загорелся частный дом
В Нижегородской области бык убил мужчину
В Пермском крае в реке утонули двое детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+