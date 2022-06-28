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Шоу-бизнес
Прикончившего Шатунова Разина подняли на вилы: Как теперь тебе спится?

Прикончившего Шатунова Разина подняли на вилы: Как теперь тебе спится?

Россияне до сих пор не могут поверить в то, что Юрия Шатунова больше нет в живых.
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Исполнитель хита "Белые розы" ушел из жизни на прошлой неделе из-за обширного инфаркта. Примечательно, что незадолго до смерти Юрий Шатунов наконец-то выиграл суд со своим бывшим продюсером Андреем Разиным, который долгие годы запрещал ему петь песни из репертуара "Ласкового мая".

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У артиста должна была начаться новая глава в жизни, однако этому было не суждено случиться. Врачи не успели помочь певцу, которому внезапно во время посиделок с друзьями стало плохо. При этом светская журналистка Алена Жигалова считает, что страшнее не это. Главное, по ее мнению, то, что несчастного любимца миллионов при жизни не смогли оградить от Андрея Разина, который, можно сказать, не единожды прикончил его своей травлей и тем самым привел к тому, что сердце певца просто-напросто не выдержало.

Раздавленная смертью исполнителя хита "Белые розы" и, к слову, кумира своего детства Алена Жигалова, можно сказать, подняла Андрея Разина на виллы, назвав его "лицемером". Она задала продюсеру вопрос, который наверняка хотели бы адресовать ему миллионы скорбящих фанатов по всей России.

"А как тебе сейчас спится, Андрей Разин, читая вот такие новости?", – обратилась журналистка к экс-продюсеру Юрия Шатунова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova /Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 13:40 Источник: YouTube-шоу "Алена, блин! говорит" ✓ Надежный источник
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