"Суды с Разиным доконали": Смертью убитого инфарктом Шатунова заинтересовались следователи

Сердце Юрия Шатунова перестало биться на пути в больницу.

Смерть знаменитого певца, который ушел из жизни из-за обширного инфаркта, потрясла не только его близких, но и миллионы фанатов по всей России. Неудивительно, что теперь народ ищет причины столько ранней кончины кумиры: одни уверены, что во всем виноваты суды с Андреем Разиным за права на песни, другие ругают врачей, ну а третьи считают, что Юрий Шатунов умер по каким-то мистическим причинам.

Ясно одно: с кончиной любимца миллионов многие не хотят смириться и ищут того, кого можно в произошедшем обвинить. Так, накануне по Сети разлетелась новость: мол, в отношении медиков скорой помощи, которые не смогли сохранить жизнь певца, проводится проверка. В итоге сообщениями о проверке после смерти артиста заинтересовались следователи и поспешили их опровергнуть: информация о возбуждении уголовного дела оказалась ложной.

В то же время родственники исполнителя хита "Белые розы", которые все это время предпочитали хранить молчание, выступили с важным сообщением: никаких претензий к врачам скорой помощи они не имеют. А директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в свою очередь заявил, что на здоровье кумира миллионов негативно повлияли разборки с его бывшим коллегой.

"Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный", – признался представитель Юрия Шатунова.