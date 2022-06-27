Сидел на двух стульях: Галкину наступили на мужское достоинство

После начала специальной военной операции по защите мирных жителей независимых ДНР и ЛНР многие звезды отечественной эстрады вместо того, чтобы оказать поддержку Армии России и граждан нашей страны приняли решение не просто сбежать за границу, но и всячески критиковать действия властей.
Так, Россию покинула Народная артистка СССР Алла Пугачева. Вместе с детьми и супругом, юмористом Максимом Галкиным она перебралась в Израиль. Сам шоумен уже и забыл, как гастролировал по нашей стране и нажил свое состояние за счет простых россиян. Сегодня он выступает с антироссийской риторикой.
Меж тем, далеко не все отечественные артисты готовы поддержать такое поведение. Оставшиеся на родине коллеги пародиста критикуют его за неадекватную позицию. Так, довольно жесткую позицию заняла актриса Яна Поплавская. Она прошлась по мужскому достоинству Максима Галкина в своем телеграмм-канале.
Артистка театра и кино заявила, что муж Аллы Пугачевой все время сидел на двух стульях. По ее словам, раньше Максим Галкин пародировал президента Украины Владимира Зеленского, а теперь – российского лидера Владимира Путина. При этом звезда "Красной шапочки" отметила, что юморист не обладает талантом.
Яна Поплавская даже постаралась объяснить, почему Максим Галкин резко сменил риторику. По ее словам, принципиальная позиция не может взяться из неоткуда. Актриса подчеркнула, что пародисту "защемило яйца" из-за попытки усидеть на двух стульях.