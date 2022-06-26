"Слезы": бездыханная мать-одиночка Барановская захлебнулась в океане на Мальдивах

Экс-супруга Андрея Аршавина перегнула палку с экстремальными развлечениями. Мать-одиночка рискнула жизнью, чтобы поплавать с рыбами. Юлия Барановская едва не оставила троих детей сиротами. Вместо инстинкта самосохранения голову вскружил адреналин.
Прошлым летом знаменитость отдыхала на Мальдивах, практикуя водные развлечения. Полная азарта женщина захотела уединиться в лагуне со скатами. Знаменитость погрузилась в океан с трубкой для дайвинга, которая перестала функционировать на глубине.
Приятного мало — вместо воздуха в горло звезды хлынула вода. Всего за несколько мгновений Юлия Барановская могла трагически погибнуть на чужбине, став кормом для подводных хищников. Однако свершилось чудо. Женщине удалось выжить. Сегодня она вспоминает ту злополучную напасть с облегчением, но подробности спасения не разглашает.
"Я действительно задыхалась под водой. Меня душили слезы, вода попала в трубку, через нее в рот, дышать я не могла, всплыть тоже…" — сообщила теледива своим поклонникам.
Пользователи Сети обомлели, когда прочитали жуткую историю. "Ужас какой", — отреагировала на рассказ одна из подписчиц звезды. Юлия Барановская дала понять, что не жалеет о случившемся. "Моя мечта сбылась, и от эмоций я стала захлебываться. Благо, это продлилось недолго", — выразилась многодетная мать.