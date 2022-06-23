"Нужно обращаться за помощью": не сумевшей родить ребенка 42-летней Семенович вынесли приговор

Певица Анна Семенович оказалась в затруднительном положении. Ей почти не оставили шанса на личное счастье.

Светская львица Анна Семенович что только ни делала ради удачного замужества. В десятках интервью она заявляла о поиске спутника жизни и вполне отчетливо озвучивала критерии отбора. Артистка признавалась: от мужика ей надо всего лишь по 5 миллионов в месяц. Кроме того он должен хотеть завести ребенка и быть способным удовлетворять ее потребности.

На зов одинокой блондинки откликалась даже Лариса Гузеева. В передаче "Давай поженимся!" Анна Семенович выбрала себе плотненького жениха и отхлестала его плеткой, однако до свадьбы дело не дошло. Тем временем часики тикают, а репродуктивные функции имеют срок годности. До сих пор певица не сумела зачать и родить малыша из-за отсутствия мужа, поэтому на всякий случай заморозила яйцеклетку.

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева в беседе с "Дни.ру" объяснила, что с годами надежд на брак с достойным избранником становится все меньше. По ее словам, Анна Семенович из-за статуса и возраста не соглашается на "шапочные" романы, а круг ее потенциальных супругов гораздо уже, чем раньше.

"Есть такое выражение: чем ближе к Олимпу, тем меньше людей в окружении. А я бы добавила: тем больше шансов не встретить того самого", — выразилась специалист в области отношений. Таким образом эксперт практически вынес приговор 42-летней звезде, которая опоздала на раздачу роскошных мужчин и вынуждена выбирать из того, что осталось.

"Но, несмотря ни на что, у каждого из нас в любом возрасте и положении есть шанс встретить своего человека. Здесь важно проработать какие-то свои ограничивающие убеждения и рамки. Для этого, конечно, нужно обращаться за помощью к психологам и терапевтам", – продолжила свою мысль Юлия Хадарцева.

Так что списывать в утиль Анну Семенович пока рано. Быть может, терапия поможет ей обрести семью.