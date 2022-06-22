Проболтавшаяся о свадьбе Семенович принимает поздравления: Совет да любовь!

Анна Семенович поделилась с поклонниками радостной новостью.

Популярная артистка в свои 44 года так и не обрела женское счастье в виде любимого мужа и детей. Более того, о ее личной жизни в последнее время вообще мало слышно. Многие скажут, что для женщины в таком возрасте это приговор, а вот Анна Семенович не отчаивается и продолжает искать своего принца.

Накануне певица решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Она проболталась о том, что побывала на свадьбе, правда, не своей, а любимого брата Кирилла. Судя по опубликованному ею видео, праздник проходил в ресторане в тесном кругу семьи. На торжество теледива пришла в роскошном сиреневом платье, которое оценили поклонники и отметили, что оно ей очень идет.

Народ принялся поздравлять звезду и ее брата с радостным событием. "Совет да любовь, счастья молодым!" – написали в комментариях пользователи. При этом сама Анна Семенович во время торжества поняла одну вещь: она – старшая сестра, а значит должна была обзавестись семьей первой.

"Когда младший брат женился, а ты до сих пор не замужем", – выложила в своем микроблоге видео с такой подписью теледива.

Причем на кадрах Анна Семенович делает испуганное выражение лица, как будто понимая, что должно было быть наоборот. Но верные фанаты пожелали артистке не расстраиваться и заверили, что своего мужчину она еще встретит, да и замуж ей выходить необязательно: мол, делать там нечего.