Придется попотеть: Семенович трясет с мужика 5 миллионов в месяц

Пышногрудая звезда назвала стоимость руки и сердца. Анна Семенович заботится о финансах.

Светская львица Анна Семенович до сих пор не смогла обрести счастье в личной жизни. 41-летняя певица нередко наряжается в свадебные платья и примеряет фату, да только замуж ни разу так и не вышла. Понимая, что репродуктивные возможности не безграничны, артистка даже заморозила свои яйцеклетки. Так она обеспечила себе надежду на детей в отсутствии избранника.

В свежем интервью Анна Семенович пояснила, какой мужчина сможет стать ее спутником жизни. Выяснилось, что одной любви и надежности в отношениях ей недостаточно. Важную роль она уделяет заработку потенциального кавалера — он должен быть не только регулярным, но и достаточно высоким. Чтобы удовлетворить такие запросы, мужику придется попотеть на работе.

Сначала она не хотела называть сумму дохода, которую должен приносить ее возлюбленный, но телеведущая Ида Галич ее уговорила. В мире, где практически все продается и покупается, Анна Семенович назначила себе цену. "Примерно вот так — пять миллионов рублей в месяц", — выразилась блондинка.



Выходит, что звезда готова связать себя узами брака только с тем, кто получает столько, сколько стоит новенькая иномарка. Артистка не собирается отдавать даром свою любовь и относится к этому серьезно — будущий муж должен хотеть от нее ребенка и быть способным его содержать. Сейчас Анна Семенович рассматривает двух претендентов на руку и сердце.