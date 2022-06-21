"Пить – так пить": вдова Этуша хлещет в одиночестве ведерным стаканом

Большую часть лета вдова Этуша проводит на даче в Подмосковье. Многочисленные домашние животные здесь – ее отрада и утешение. Елена Евгеньевна сама косит тут траву, занимается благоустройством участка. А потом позволяет себе маленькие дачные радости.
"Кто собственноручно скосил весь участок, тому обязательно надо налить", – справедливо считает вдова. На странице в социальной сети она выложила фото с огромным – почти ведерным – стаканом с темно-красной жидкостью. Но тут же пояснила, что хлещет в такую жару исключительно полезный ягодный сок. "У меня клюква и брусника. А вы, небось, плохое подумали?" – шутит вдова.
Многих удивили размеры бокала. "Что нам "немножко"? Пить так пить!" – пояснила Елена Евгеньевна. Она живет на всю катушку!
Напомним, что ранее вдова жаловалась, что домашние животные порой доставляют ей немало хлопот. "Кошки обоссали мне все двери со стороны улицы, – возмущалась Елена Евгеньевна в социальных сетях – А нюх у меня, как у собаки. Как им объяснить, что так делать нехорошо?"