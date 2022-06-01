Боятся расправы: Над гнусно предавшими Елизавету II Маркл и принцем Гарри нависла угроза

Не секрет, что между членами королевской семьи и герцогами Сассекскими сложились непростые отношения. Всему виной их гнусное предательство, буквально удар в спину Елизавете II. В свое время супруги решили покинуть Великобританию, а перебравшись за океан, Меган Маркл и принц Гарри стали нелицеприятно высказываться о своих родственниках.
После переезда правительство страны лишило семью права пользоваться охранными услугами сотрудников Скотленд-Ярда, а герцог Сассекский в свою очередь пытался обжаловать решение в суде. Это, по признанию четы, мешало им посещать Великобританию, ведь, являясь медийными личностями, членами королевской семьи, да еще и замешанными в скандалах, есть риск пострадать от нападения или даже расправы!
На этот раз Меган Маркл и принцу Гарри понадобилось срочно посетить Англию, ведь на носу празднование Платинового юбилея правления королевы. Пребывание в стране без сопровождения охраны ставит под угрозу жизни Сассексов, так что поездка могла сорваться. К счастью, Елизавета II, судя по всему, жаждущая увидеть правнуков, решила сжалиться на родственниками. В итоге она и министерство внутренних дел пообещали им вооруженную охрану.
Правда, с некоторыми ограничениями. Например, ее услугами они смогут пользоваться только на мероприятиях в рамках Платинового юбилея, а вот за их пределами охрана работать не будет. Речь идет о прогулках, ужинах в ресторанах и встречах с друзьями.