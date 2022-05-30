"Пытался проявить жесткость": Оксана Федорова впервые рассказала про связь с Дональдом Трампом

20 лет назад россиянка впервые выиграла титул "Мисс Вселенная". Тогда в Пуэрто-Рико лучшей стала старший лейтенант милиции Оксана Федорова. Сегодня она впервые рассказала о роли в своей победе Дональда Трампа, который был потом 45-м президентом Америки.

"У меня остались самые положительные и позитивные впечатления от знакомства с Дональдом Трампом, который тогда был владельцем конкурса, – говорит Оксана. – Он проявлял очень активную заинтересованность, оказывал всяческую поддержку финалисткам, приглашал нас в Atlantic City, где отмечал свой День рождения очень масштабно, делал все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно, под защитой. Познакомил со своей семьей, проявил себя как прекрасный семьянин, человек широких жестов, с юмором".

Ходили слухи, что Дональд манипулировал Оксаной. "У меня не было с ним такого опыта, – заверила она. – Когда я решила уехать домой, то безусловно, он попытался проявить жесткость, но это понятно – он владелец конкурса".

Спустя четыре месяца после громкой победы Федорова была лишена звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы. Дональд Трамп объяснил передачу звания несоблюдением условий контракт – мол, победительница обязана была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, а Федорова практически не покидала Россию, поскольку в это время защищала диссертацию на тему "Гражданско-правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

"Контракт я не подписывала, – уверяет Оксана. – Когда мне Дональд Трамп показал контракт, где должны были стоять подпись моя и родителя, на нем были не моя подпись и не моей мамы. Организаторы, не веря в то, что я могу победить, просто не дали мне документ Я не стала участвовать в разбирательствах потому, что они защищались и это их позиция. Дональд сразу предупредил, что они не смогут сказать хорошие слова обо мне, как бы не относились и будут защищать свою позицию и репутацию".