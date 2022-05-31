"Провести невозможно": конкурс "Новая волна-2022" в Сочи отменили

Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщил о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год.
"Конкурс проводится с 2002 года, – говорится в сообщении. – Главными героями конкурса всегда являются талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты. Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, Оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран".
Все обновления информации о конкурсе – на официальном сайте newwavestars.eu и в социальных сетях.
Напомним, в разные годы участниками "Новой волны" были: Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Smash!!, Анастасия Стоцкая, Полина Ростова, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль, Алексей Хлестов, Арсений Бородин.