Меган Маркл покажет королеве Великобритании скрываемого ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские стали родителями во второй раз год назад. У них родилась девочка по имени Лилибет. Несмотря на то, что малышке уже год, она до сих пор не виделась с прабабушкой, королевой Великобритании Елизаветой II.
Недавно Меган Маркл и принц Гарри прилетали в Великобританию, однако они не брали с собой ни младшую дочь, ни старшего сына Арчи. Этот факт вызывает много вопросов у подданных и поклонников королевской семьи.
Наконец долгожданное событие назначили на предстоящую неделю. В субботу королева наконец-то увидит дочь Меган Маркл и принца Гарри. Ради такой встречи королева даже пропустит свое любимое конное дерби.
Девочку назвали в честь королевы Елизаветы, поэтому монархине должно быть особенно любопытно взглянуть на новорожденную тезку. Кстати, старшего сына Меган Маркл и принца Гарри королева Елизавета видела тоже давно – лишь в 2019 году. Это случилось сразу после рождения мальчика, смотрины устроили в Виндзорском замке.
Напомним, осенью 2019 года Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевских обязанностей и покинули дворец и улетели жить в Канаду, поближе к матери бывшей актрисы.