Пиар на смерти детей: устроившую страшное шоу Меган Маркл обвинили в грешном деянии

Дела герцогини Сассекской Меган Маркл хуже день ото дня. Над ней словно навис злой рок с тех пор как она дала скандальное интервью Опре Уинфри и выдернула принца Гарри из королевской семьи. Как бы Меган ни старалась улучшить свой имидж в глазах британцев, ничего не выходит. В каждом ее начинании люди видят корыстные мотивы.
Новый громкий скандал с участием герцогини Сассекской разразился после ее визита на мемориал жертвам стрельбы в начальной школе Техаса. Напомним, трагедия случилась 24 мая, ее жертвами стали 19 детей и двое учителей. Стрелял по людям 18-летний молодой человек.
Меган Маркл возложила цветы к мемориалу памяти, выразив соболезнования. Также во время визитам герцогиня привезла волонтерам питание. Фото с поездки герцогини опубликованы в Сети.
Несмотря на то, что Маркл сделала доброе дело, ее все равно раскритиковали пользователи Сети. Многие уверены, что Меган использовала смерть детей ради своего пиара. Особенно бросалось в глаза то, что во время возложения цветов Маркл снимали профессиональные фотографы.
"Не стыдно брать с собой команду Нетфликс?"; "Кто берет съемочную группу, чтобы просто почтить память и отдать дань уважения?" – возмущаются люди.