Скорбь и ужас: Меган Маркл похоронила маленьких детей

Меган Маркл возложила цветы у мемориала в память о погибших детях.

Герцогине Сассекской нелегко дается роль члена королевской семьи. И все потому, что публика, как правило, относится к ней с некоторой предвзятостью. Неудивительно, ведь после интервью Опре Уинфри многие уверены: что бы не делала Меган Маркл, она преследует лишь одну цель – прославиться.

С такой же реакцией народ воспринял ее недавний выход в свет. Дело в том, что супруга принца Гарри приехал к мемориалу в память о жертвах стрельбы в начальной школе Техаса, которая произошла 24 мая и унесла жизни 19 маленьких детей. Собственно, герцогиня прибыла туда, чтобы похоронить и почтить память погибших школьников. Она оделась невзрачно – в футболку, джинсы и бейзболку – и с лицом, полным скорби и ужаса, возложила цветы, а также решила помочь волонтерам, обеспечив их едой.

Однако народ не оценил широкий жест Меган Маркл, по крайней мере об этом говорят тысячи комментариев возмущенных пользователей, которые в очередной раз обвинили супругу принца Гарри в желании пропиариться, пусть даже на большой трагедии. К слову, члены королевской семьи нередко посещают мемориалы, чтят память погибших, а также принимают участие в благотворительных акциях. Причем всегда их появление на подобных мероприятиях всегда фиксируют фотографы, а снимки распространяются в прессе и интернете. Однако почему-то именно Меган Маркл вместо восхищения вызывает гнев у публики.