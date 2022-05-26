61-летний Пенкин положил глаз на пышногрудую бородатую чаровницу

61-летний артист стал гостем праздника известного в Сети медиума Никиты Турчина. Молодой, но уже очень эпатажный экс-участник шоу "Битва экстрасенсов" закатил шумную и оригинальную вечеринку. В стилистике торжества смешалась тематика цирка 30-х годов и что-то их эпохи расцвета порочных салонов. В общем Сергею Пенкину и другим гостям не пришлось скучать.
Приглашенных развлекали специально подобранные артисты: прорицатель, поглотитель огня, человек-змея и другие не менее яркие персонажи. Что касается Сергея Пенкина, которого уже не так-то легко удивить в его возрасте, то его больше всех заинтересовала пышногрудая бородатая чаровница.
Как пишет "ЭГ", опубликовавшая фото с необычной вечеринки, неожиданно увлекшийся музыкант даже иронично поинтересовался, готова ли чаровница за некую сумму сбрить пышную растительность с лица. К сожалению Пенкина, дама, на которую он положил глаз, оказалась непреклонна. Рыжебородая красотка решила, что нельзя оказываться от сходства с отцом – по примете оно должно принести ей счастье.
Стоит отметить, что сам Сергей Пенкин среди всего этого буйства тоже выглядел довольно эффектно. Мужчина явился на праздник в элегантном черном костюме со сверкающим жилетом и бабочкой в тон. Добавили блеска в образ мастера эпатажа и тщательно подобранные украшения.