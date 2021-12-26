"Ничего не помогло": появились пугающие данные о трагедии в семье Пенкина

Известный певец долгое время скрывал от общественности страшную правду о своей племяннице.

Как оказалось, в жизни семьи Сергея Пенкина произошла трагедия, которую он долгое время скрывал. Его племянница стала инвалидом и теперь прикована к креслу. Более подробные детали пока что неизвестны. Артист изо всех сил старался помочь дочери сестры, отдавал огромные деньги на лечение, но, к сожалению, это не помогло.

Недавно с журналистами пообщался сведущий в ситуации человек. По его словам, певец находил лучших врачей и лучшие клиники, оплачивал самые современные процедуры, но усилия оказались тщетны. "Ничего не помогло", – подытожил он. Поэтому для артиста эта тема закрыта, он никому не рассказывает, что произошло с Ириной.

Стоит отметить, что ранее племянница певца проживала в Пензе с матерью. Однако потом Сергей перевез их в Москву и поселил в своей квартире. На вопросы прессы Пенкин попросил их обратиться к продюсеру. Однако тот уже не стал церемониться с журналистами и грубо посоветовал им не лезть в чужие дела.

Напомним, что Пенкин приобрел популярность в начале девяностых готов. Уже в то время его знали не только в России, но и за рубежом. Сергей часто гастролировал и даже записывал совместные синглы с иностранными музыкантами. Так, в 2008 году вышла песня "Я буду с тобой" с Сарой Брайтман.