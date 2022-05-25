Подстава от подруги, муж без подарка и голодные гости: как прошло 40-летие Подольской

Наталья Подольская отходит от своего недавно отгремевшего юбилея.

20 мая российская певица Наталья Подольская отметила юбилей 40 лет. Артистка устроила по случаю дня рождения шумную вечеринку, детали которой поведала СМИ.

Как выяснилось, все пошло не совсем по плану. Коллега по шоу-бизнесу и подруга Алла Духова не смогла приехать на мероприятие, откупившись и прислав вместо себя букеты и подарки для Подольской и ее сестры.

Муж Натальи Подольской певец Владимир Пресняков тоже отличился. Он не подарил ей заветное кольцо, которое артистка так просила себе на день рождения. Как выяснилось, драгоценное ювелирное изделие изготавливают по заказу, и к юбилею его просто не успели сделать.

Младший сын Подольской и Преснякова Иван, судя по фото, полвечера проплакал и провисел у мамы на руках. По признанию самой артистки, мальчику было некомфортно на шумной вечеринке, но потом он освоился.

Несмотря ни на что, Наталья Подольская осталась под впечатлением от праздника, сообщает Пятый канал. На юбилее Подольской были Эмин, Юлианна Караулова, Анита Цой, Пелагея, Леонид Агутин и Лариса Долина.

"До сих пор не могу отойти от впечатлений. Ноги болели на утро, очень много танцевали, пели. Вообще не ели. осталось так много еды. Вообще не ели. Но выпивали", – рассказала певица на вручении премии "Прорыв Года 2022".