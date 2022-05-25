Инсульт и потеря речи: Меган Маркл настигла беда

Страшная трагедия постигла семью популярной американской актрисы и фотомодели Меган Маргал. Ее отец загремел в больницу с подозрением на инсульт. Врачи до сих пор борются за жизнь Томаса Маркла-старшего. Однако сама герцогиня Сассекская до сих пор не навестила своего родителя.
Отношения между отцом и дочерью весьма натянуты. Супруга принца Гарри уже долгое время не общается со своей родней. Она до сих пор не показала отцу его родных внуков Арчи и Лилибет. Возможно, семья воссоединилась бы в Великобритании – Томас Маркл должен был полететь туда на следующей неделе для участия в торжественном событии по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Меж тем, по всей видимости, поездка не состоится. У отца Меган Маркл начались серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщает британское издание The Mirror, врачи подозревают у него инсульт. Кроме того, 77-летний мужчина буквально потерял дар речи.
Он не смог объяснить приехавшим медикам свое состояние. Описывать симптомы пришлось письменно, да и то далось с трудом. Врачи приняли решение госпитализировать Томаса Маркла в калифорнийкую больницу. Его перевезли из дома в Мексике через границу США.
Рядом с отцом сегодня находятся его дети: Томас-младший и Саманта При этом Меган Маркл, по всей видимости, не намерена приезжать к отцу в клинику.