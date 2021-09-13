"Досуг был посвящен романтике": Винер-Усманова вспомнила бурную молодость

Уроженка Узбекистана Ирина Винер, как и все остальные дети Советского Союза, стремилась побывать в Москве. Впервые гимнастка приехала в столицу в возрасте 14 лет и уже тогда была поражена великолепием города. После развала СССР Ирина Винер поняла, что у будущее художественной гимнастики в Европе, а не в Азии и уже окончательно переехала в Москву.
С собой в столицу тренер взяла своих талантливых воспитанниц: Алину Кабаеву, Яну Батыршину и Амину Зарипову. Винер была полностью сосредоточена на тренировках. Все дни напролет она проводила с гимнастками в зале. Однако у нее оставались вечера – их женщина посвящала налаживанию личной жизни, а также более детальному знакомству с Москвой.
"А досуг был посвящен романтике," – поделилась воспоминанием Ирина Александровна с "Вечерней Москвой".
Тренер тогда начала встречаться со своим будущим супругом – Алишером Усмановым. По вечерам пара ходила в кафе, на выставки, в театр. Жизнь Ирины Александровны была очень бурной, но во сколько бы ни закончилось вечернее мероприятие, в семь утра педагог уже отправлялась на тренировку.
С тех пор многое изменилось. Два года назад в Москве был открыт именной Дворец гимнастики прославленного тренера. Ирина Александровна сегодня продолжает тренировать лучших гимнасток страны и верит в то, что не только она, но и сама Москва заряжает спортсменок энергией победителей.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ирина Винер-Усманова "слила" секретные данные о семье Алины Кабаевой.
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