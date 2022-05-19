"Никому не нужен": Рак сокрушил актера Калягина до полусмерти

Народному артисту РСФСР Александру Калягину 25 мая исполнится 80 лет.

К этому почтенному возрасту всенародно любимому актеру уже пришлось пережить немало горя. Александр Калягин дважды был женат. Его первая супруга – актриса Татьяна Корунова умерла от рака, и это был один из самых тяжелых моментов в жизни мужчины.

Александр и Татьяна были однокурсниками по Щукинскому училищу, вместе играли в учебных спектаклях, а уже на втором курсе тайно поженились. Вскоре после окончания училища у пары родилась дочь Ксения, а спустя два года у Коруновой обнаружили рак. Потрясенный Калягин изо всех сил старался заработать денег, чтобы содержать семью, а его жена тем временем медленно угасала.

Единственной наследнице актеров едва исполнилось четыре года, как Татьяна умерла. Практически до полусмерти рак жены сокрушил и ее безутешного мужа. Несчастный Калягин остался вдвоем с дочерью. Мужчина поклялся себе во что бы то ни стало поставить девочку на ноги, воспитать ее так, чтобы покойной жене не было стыдно.

Как пишет "ЭГ" тот период был для Калягина очень сложным не только в психологическом плане, но и в материальном. Калягин тогда только перевелся во МХАТ, и работы у него поначалу не было, в кино его тоже не звали.

"Существовал как кот в мешке: никому не нужен, ролей нет," – вспоминал о том сложном времени сокрушенный уходом жены артист.

К счастью, со временем Александру Калягину удалось поставить дочь на ноги. А спустя несколько лет наладилась и его личная жизнь. Артист осмелился сделать шаг навстречу собственному счастью и женился во второй раз – на актрисе Евгении Глушенко.