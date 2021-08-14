Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Суббота
14 августа
Лента новостей
17:03
Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон
17:03
Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности
16:20
"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе
15:59
Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции
15:57
Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"
15:54
Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой
15:16
"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины
14:51
Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки
14:42
"Вот поэтому не женат до сих пор": раскрыта причина одиночества красавца Корчевникова
14:07
Разочарованный решением по "Северному потоку – 2" польский эксперт обратился к Библии
14:06
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
13:17
Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз
12:57
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища
12:57
"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины
12:52
В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство
12:44
Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки
12:39
"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни
12:36
"Все проблемы сваливают": посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре
11:46
"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика
11:45
Зеленский вступился за темнокожего спортсмена: Достойнейший сын Украины
11:34
"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство
11:19
"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье
10:57
Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше
10:53
"Состояние пограничное": Загробный мир не отпускает вышедшую из комы МакSим
09:59
"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой
06:38
"Жесть!": Дочь Джигана и Самойловой вывернула конечность
04:31
К чему снится взрыв
02:16
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 14 августа
00:14
Стало известно о целях Бритни Спирс после освобождения: Зачать еще одного ребенка
21:58
По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены
21:57
"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа
21:54
Под Волгоградом школьник умер после катания на велосипеде
21:52
"Тяжело его потерять": Бородина не может забыть покойного возлюбленного
21:32
На юге Москвы в результате ДТП пострадал ребенок
21:17
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
20:49
В Москве строитель похитил коллегу из-за нежелания отдавать ему долг
20:34
"Зависть и злоба": дочь объяснила отсутствие фото с Салтыковой
20:23
Житель Томска зверски избил женщину в подъезде жилого дома
19:15
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
18:15
"Оставили право выбора": Бородина оправдалась за эксперименты над малолетней дочерью
18:11
Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни
18:10
Неузнаваемый актер "Универа" и его жена отпраздновали 10-летие совместной жизни
17:59
В театре сообщили о состоянии здоровья истощенной Алентовой
17:56
"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань
17:39
"Назвал меня свиньей?": униженная Брыльска врезала Охлобыстину
17:31
Ковид убил звезду латиноамериканских сериалов: похороны будут тайными
17:11
Сын обратился к Пьехе после избиения
17:05
"Ее уже нет с нами": Смерть в семье Толкалиной всполошила народ
16:51
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
16:48
Бабкина открестилась от задержанного в ее театре на репетиции артиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
Аналитик Петров: У Лукашенко проблемы с головой
"Ад не может закончиться": Ефремов плюнул в душу родне погибшего в ДТП мужчины
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
Онанирую редко и кончаю долго: Джигурда о гомосексуальном эксперименте и любимых позах в койке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"

Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"

Актриса Евгения Глушенко, которой скоро исполнится 69 лет, давно не появляется на публике.
прочитано 788 раз

Евгения Глушенко прославилась в конце 1970-х, когда состоялась премьера фильма Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино". А всенародную любовь актриса получила благодаря роли в картине Сергея Микаэляна "Влюблен по собственному желанию". Фильм вышел на экраны в 1982-м.

ПО ТЕМЕ

Две любви Александра Калягина

Александр Калягин экстренно госпитализирован

В течение следующих 30 лет Глушенко приняла участие во множестве проектов. В 2011 году артистка появилась в сериале "Группа счастья" и с тех пор не снимается в кино. Евгения Константиновна считает, что многие современные фильмы неинтересные и бессмысленные.

Вероятно, поэтому Глушенко уже 10 лет остается за кадром. Сейчас она работает преподавателем в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое, кстати, окончила в 1974 году.

Напомним, Евгения Константиновна замужем за Александром Калягиным. Супруги вырастили двоих детей – Ксению (от первого брака режиссера) и Дениса. Наследники артистов живут в США.

Ранее "Дни.ру" подробно писали о карьере и личной жизни Александра Калягина – как актер пережил смерть первой супруги Татьяны Коруновой, и когда он познакомился со своей второю любовью Евгений Глушенко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр из фильма 'Влюблен по собственному желанию' 1982 год
Автор: 14 августа 2021, 15:57 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика

Снимки произвели фурор

Шоу-бизнес

"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины

Актриса решила оставить ребенка
Сериалы

"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни

Актриса умеет говорить жестко

Шоу-бизнес

"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой

Наследница объяснила свой шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+