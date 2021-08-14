Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"

Евгения Глушенко прославилась в конце 1970-х, когда состоялась премьера фильма Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино". А всенародную любовь актриса получила благодаря роли в картине Сергея Микаэляна "Влюблен по собственному желанию". Фильм вышел на экраны в 1982-м.
В течение следующих 30 лет Глушенко приняла участие во множестве проектов. В 2011 году артистка появилась в сериале "Группа счастья" и с тех пор не снимается в кино. Евгения Константиновна считает, что многие современные фильмы неинтересные и бессмысленные.
Вероятно, поэтому Глушенко уже 10 лет остается за кадром. Сейчас она работает преподавателем в Высшем театральном училище имени Щепкина, которое, кстати, окончила в 1974 году.
Напомним, Евгения Константиновна замужем за Александром Калягиным. Супруги вырастили двоих детей – Ксению (от первого брака режиссера) и Дениса. Наследники артистов живут в США.
Ранее "Дни.ру" подробно писали о карьере и личной жизни Александра Калягина – как актер пережил смерть первой супруги Татьяны Коруновой, и когда он познакомился со своей второю любовью Евгений Глушенко.
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