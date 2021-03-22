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Шоу-бизнес
Как снимали фарсовую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя" с Калягиным и Джигарханяном

Как снимали фарсовую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя" с Калягиным и Джигарханяном

"Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах очень много-много диких обезьян!" – неоднократно повторяет Александр Калягин в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя". Телефильм, вышедший в 1975 году, настолько полюбился зрителям, что его до сих пор цитируют направо и налево.
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Картина Виктора Титова снята по пьесе "Тетка Чарли", которую в конце 19-го века написал английский драматург Брэндон Томас. Произведение так понравилось зрителям, что в итоге историю о лжемиллионерше начали переводить на другие языки и адаптировать для театральных сцен всего мира. Первый раз пьесу экранизировали еще во времена немого кино, а свои версии комедии есть в Великобритании, США, Германии, Австрии, Дании, Испании, Италии, Франции и даже в Египте.

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Советская экранизация случилась в 1975 году. Причем для Виктора Титова это был настоящий прорыв после череды провалов. Цензура постоянно вырезала имя режиссера из титров, запрещала фильмы или вносила без его ведома столько правок, что он еле узнавал в итоговом варианте свою работу.

На роль "тетушки Чарли из Бразилии" претендовали Олег Табаков, Евгений Леонов и абсолютно некомедийный актер Евгений Матвеев. Однако после проб выбор все же пал на уже работавшего ранее с режиссером Александра Калягина. Актер был рад этой работе — у него недавно умерла жена, и на съемочной площадке он отвлекался от грустных мыслей.

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя"

У фильма было несколько рабочих названий, но ни одно из них не ложилось в стилистку. Например, сначала предлагали озаглавить картину "Кто есть кто". Михаил Козаков как-то раз поделился с поэтом Наумом Олевым муками выбора названия для картины, в которой он недавно снялся. По словам актера, Олев тут же выдал вариант "Здравствуйте, я ваша тетя!". Титову версия понравилась.

Костюм донны Розы Александр Калягин носил даже в перерывах между дублями, только парик снимал. В буфете киностудии на лысую тетку косились с подозрением — актера тогда мало кто знал. Зато после выхода фильма артист сразу стал звездой.

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя"

Полковника Чеснея мечтал сыграть Зиновий Гердт, но его театр уезжал на гастроли в Европу. Артист даже надеялся, что ему откажут в выезде, но увы. Армен Джигарханян и Михаил Козаков также претендовали на эту роль, и режиссер ради эксперимента попробовал их в двух амплуа — полковника и судьи Кригса. После первого же дубля стало ясно, что Джигарханян будет судьей. В честь прихрамывающего после военного ранения Гердта Михаил Козаков сделал своего полковника хромым.

О процессе создания фильма "Здравствуйте, я ваша тетя" ходят легенды. Некоторые говорят, что режиссер разрешил актерам импровизировать, и съемки походили больше на праздник, чем на работу. Но Александр Калягин в своей книге пишет, что снимать комедии дело совсем не такое веселое, как кажется со стороны.

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя"

Интересные факты

  • Костюмы для фильма "Здравствуйте, я ваша тетя" были сшиты в единственном экземпляре, их очень берегли. Когда должны были снимать сцену кидания тортами, то костюмер умоляла сделать все с одного дубля. Но актеры с задачей не справились: Александр Калягин кинул тортом в Армена Джигарханяна и расхохотался прямо в кадре.
  • При создании образа донны Розы Александр Калягин ориентировался на архивные женские журналы и на Чарли Чаплина, который когда-то сыграл героиню своего же фильма "Женщина".
  • В начале ленты в заставке представлена "историческая хроника", перемежающаяся вставками с Александром Калягиным. Хроника во многих фрагментах повторяет документальный фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм".
  • В сцене в кинотеатре используются отрывки из фильмов "Шерлок-младший" с Бастером Китоном, "Безопасность прениже всего" с Гарольдом Ллойдом и "Вечер в мюзик-холле" с Чарли Чаплином.

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Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя"
Автор: 22 марта 2021, 14:46 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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