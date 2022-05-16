Из постели в постель: Оседлавшая дряхлого Гордона студенточка оказалась подержанной

Год идут, а телеведущий все никак не может остепениться. Прошло два года с момента развода четвертой женой, как журналист нашел себе новую любовь – 20-летнюю студентку-арфистку. К слову, разница в 38 лет не смутила ни Александра Гордона, ни его новоиспеченную жену.
Как оказалось, шоумен женился еще несколько месяцев назад, но известно об этом стало только сегодня, когда по Сети распространились фотографии с венчания пары, которое прошло накануне. Вместе с оглаской торжества, стали всплывать и подробности жизни молодой жены ведущего. В Сети появился ролик, на котором запечатлена София Каландадзе в свадебном платье. Очевидно, что видео было снято в день бракосочетания или венчания.
Так вот, на нем девушка откровенно призналась, что ее достало отношение общества к новоиспеченному мужу: мол, Александра Гордона то и дело обвиняют в том, что он никак не может остепениться. А ведь ее тоже можно в этом упрекнуть, потому что дама она, как оказалось, подержанная. Не успев вылезти из одной постели, арфистка прыгнула в другую.
"Ребята, может хоть кто-то сказать, что я, вообще-то, тоже не первый раз замужем!", – сказала студенточка, оседлавшая дряхлого телеведущего.
Человек, который записал ролик, за кадром уточнил, что София Каландадзе действительно уже второй раз пытается наладить свою семейную жизнь. Станет ли для нее брак с Александром Городоном, который меняет женщин, как перчатки, последним, остается только догадываться.